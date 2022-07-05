Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Karakütük köyünde tarladan eve dönen Yakup M. idaresindeki 16 UE 926 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörün altına sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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