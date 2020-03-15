Osmaniye'de dezenfekte çalışması - Son Dakika
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Osmaniye'de dezenfekte çalışması

15 dakika önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Beldesinde ortak yaşam alanlarında dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Osmaniye'de dezenfekte çalışması, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Beldesinde ortak yaşam alanlarında dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı.


Yarbaşı Belediyesi tarafından, vatandaşların sağlığını korumak ve koronavirüse karşı önlem amacıyla ortak yaşam alanlarında dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı.


Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, "Dünyamızı kasıp kavuran ve ülkemizde de ilk vakaların görüldüğü koronavirüse karşı beldemizde önlemler almaya devam ediyoruz. Bu bağlamda halkımızın kullandığı ortak yaşam alanları olan; okullar, ATM'ler, camiler, kahvehaneler, toplu taşıma araçları, parklar ve mesire alanları başta olmak üzere birçok yerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptık. Bu virüsten kurtulana kadar bu çalışmalarımız beldemizde, belediyemiz ekipleri tarafından rutin bir şekilde devam edecek" dedi. - OSMANİYE

Osmaniye, Yarbaşı, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
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