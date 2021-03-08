Son dakika haberleri! OSMANİYE Osmaniye'de 'dilenci' operasyonu - Son Dakika

Osmaniye'de 'dilenci' operasyonu

OSMANİYE'de zabıta ekipleri, kent merkezinde vatandaşlardan para dilenenlere yönelik operasyon düzenledi. Polisin de destek verdiği çalışmada, yakalananların üzerinden çıkan paralara el konuldu. Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda, özellikle küçük çocukları da kullanıp, duygu sömürüsü yaparak dilencilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Karşılarında zabıta ekiplerini görünce kaçmaya başlayan bazı dilenciler ise kısa süreli kovalamaca sonrasında yakalandı. Bu anlar ise kameralara yansıdı. Işıklı kavşaklarda sürücülere zor anlar yaşatan dilenciler, araçlara bindirilerek Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada yakalanan dilencilere Kabahatler Kanunu gereği idari para cezası uygulanıp, üzerlerinden çıkan paralara el konuldu.