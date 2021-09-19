Osmaniye'de doğaseverler Karacoğlan Kanyonunda kamp kurdu - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, birçok şelaleyi ve zengin bitki örtüsünü barındıran Karacaoğlan Kanyonu doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kanyona yürüyüş gerçekleştirerek kamp kurdu.
Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Kadir Koska, AA muhabirine, Karacaoğlan Kanyonu'nda 18 kişilik üyeleriyle güzel ve eğlenceli etkinlik düzenlediklerini belirtti.
Kaynak: AA
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