Osmaniye'de doğaseverlerden sonbahar gezisi

Adanalı doğaseverler, Osmaniye'nin Zorkun yaylasında doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliği gerçekleştirdi. Sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin tüm renklerine bürünen orman dokusu doğaseverleri büyüledi.

Zorkun yaylasında gerçekleştirilen doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliğine Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyesi 100 doğasever katıldı. Amanos dağları eteklerindeki orman dokusunda sonbahar mevsiminin en güzel renk armonisinin oluşturduğu güzergah boyunca asırlık çınarların, yöreye özgün kayın ve meşe ağaçların arasında yürüyen doğa tutkunları, sık sık anı fotoğraf çekimi için cep telefonları ve fotoğraf makineleri karşısında poz verdi. Bin 900 rakımlı bölgede yürüyen, bol bol temiz oksijen soluyan kulüp üyeleri, şehir gürültüsü ve stresten uzak bir gün yaşamanın keyfini çıkardı.

'SONBAHAR BİR SANATTIR'

Her yıl sonbaharda mevsimin güzelliklerini yaşamak için çeşitli bölgelere yürüyüş düzenlediklerini belirten Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, Amanos dağlarının eteklerinde sonbahar güzelliklerinin, son anlarının yaşandığı bir parkurdayız. Kulüp olarak da bugün son bahar yürüyüşünü gerçekleştirdik. Zorkun yaylası ile Küllü yaylası arasında bulunan dağlarda 12 kilometrelik bir doğa yürüyüşü yapmak herkesi büyüledi. Sonbahar renklerinin oluşturduğu cümbüş görülmeye değer ve tarifsizdi. Sonbaharın en güzel renklerinin yaşandığı bir dönemde keyif yaptık, fotoğraflar çektik. 4 mevsim var yaz, kış, ilkbahar ama sonbahar bir sanattır, o sanat içerisinde herkes o güzellikleri yaşadı dedi.

HUZURUN ADRESİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Sonbaharın renk cümbüşü ile oluşan mükemmel görsellik ve tabiatın saf kokusunu hissederek yapılan doğa yürüyüşlerinin, insanı zinde tuttuğunu belirten Yakut, İçinizde özgürlük varsa, sağlık ve huzurunuz doğanın kendisindedir. Evde oturmayın, çıkın yürüyün. Baraj olur, göl olur, orman olur, yürüyün de neresi olursa olsun fark etmez dedi.