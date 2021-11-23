Osmaniye'de doğum iznindeki öğretmene sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ilkokul öğrencileri, doğum iznindeki öğretmenlerini ziyaret ederek Öğretmenler Gününü kutladı.

İstiklal İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri, 3 ay önce doğum iznine ayrılan Aysun Erdemir'i evinde ziyaretlerinde öğretmenler gününü kutladı. Öğretmenlerine çiçek veren öğrenciler duygularını anlatan yazdıkları mektupları okudular.

Erdemir, gazetecilere, 20 yıllık öğretmenlik mesleğinde öğrencilerinin yaptığı kutlamanın unutulmaz bir anı olduğunu söyledi.

Öğrencilerine teşekkür eden Erdemir, "Yaklaşık 3 aydan bu yana öğrencilerimden ayrıyım. Onları çok özlemiştim. Hem bebeğimi görmek hem de öğretmenler günü nedeniyle yalnız bırakmadıkları için çok mutlu oldum. Benim için çok anlamlı bir sürpriz oldu. Onları emanet ettiğim öğretmenlerine ve çocuklarıma teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Mustafa Demirci de doğum nedeniyle öğrencilerinden ayrı kalan Aysun öğretmeni 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ziyaret ettiklerini belirterek, "Bebeğin hayırlı olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun." dedi.

Öğrencilerden Zeliha Şevval de çok özledikleri öğretmenlerinin bir an önce okula gelmesini istediklerini belirtti.