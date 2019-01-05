Osmaniye'de Doğum ve Ölüm Oranlarında Düşüş
35 dakika önce
Osmaniye Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Abdrurrahman Aytar, 2018 yılında kentte doğum ve ölüm oranlarında bir önceki yıla göre azalma yaşandığını belirtti.
Osmaniye
Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Abdrurrahman Aytar, 2018 yılında kentte doğum ve ölüm oranlarında bir önceki yıla göre azalma yaşandığını belirtti.
Aytar, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde bir yıl içinde 122 bin 447 yeni kimlik kartı, 54 bin 649 ikametgah ile 52 bin 87 nüfus kayıt örneği verildiğini belirtti.
Kentte, 2018 yılında, bir önceki yıla göre doğum ve ölüm oranlarında düşüş olduğunu ifade eden Aytar, evlenme ve boşanmada ise artış yaşandığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:48 Kaynak: AA
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