Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Doğum ve Ölüm Oranlarında Düşüş

Osmaniye'de Doğum ve Ölüm Oranlarında Düşüş

35 dakika önce

Osmaniye Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Abdrurrahman Aytar, 2018 yılında kentte doğum ve ölüm oranlarında bir önceki yıla göre azalma yaşandığını belirtti.

Osmaniye'de Doğum ve Ölüm Oranlarında Düşüş, System.String[]
Osmaniye Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Abdrurrahman Aytar, 2018 yılında kentte doğum ve ölüm oranlarında bir önceki yıla göre azalma yaşandığını belirtti.

Aytar, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde bir yıl içinde 122 bin 447 yeni kimlik kartı, 54 bin 649 ikametgah ile 52 bin 87 nüfus kayıt örneği verildiğini belirtti.

Kentte, 2018 yılında, bir önceki yıla göre doğum ve ölüm oranlarında düşüş olduğunu ifade eden Aytar, evlenme ve boşanmada ise artış yaşandığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:48 Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel
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