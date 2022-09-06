Osmaniye'de bedensel ve zihinsel engelli Ayşegül'ün gelinlik hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Osmaniye'de bedensel ve zihinsel engelli Ayşegül'ün gelinlik hayali gerçek oldu

06.09.2022 19:48
Osmaniye'de bedensel ve zihinsel engelli Ayşegül'ün gelinlik hayali gerçek oldu

Osmaniye'de doğuştan bedensel ve zihinsel engelli genç kızın gelinlik giyme hayali, ailesinin düzenlediği temsili düğünle gerçek oldu.

Osmaniye'de doğuştan bedensel ve zihinsel engelli genç kızın gelinlik giyme hayali, ailesinin düzenlediği temsili düğünle gerçek oldu.

Fakıuşağı Mahallesi'nde yaşayan Fatma ve Ömer Ayçiçek çiftinin 19 yaşındaki kızı Ayşegül'ün gelinlik giyme ve düğün hayali, ailesinin desteğiyle gerçeğe dönüştü.

Evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde gerçekleştirilen temsili düğünde gelinlik giyinen Ayşegül'e kına yakıldı, davetliler müzik eşliğinde halay çekti.

Baba Ömer Ayçicek, kızlarının mutluluğunu paylaşan herkese teşekkür etti.

Kızının sürekli kendisine gelin olmak istediğini söylediğini anlatan Ayçiçek, "Kızımın epilepsi hastalığı var. Zihinsel ve bedensel engelli. Yürüyemiyor şu anda. Çocuğum, 'Gelin olmak istiyorum.' diyerek, boynuma sarılıyor. Ben de hayalini gerçekleştirmek istedim. Elimizden geleni yaptık, dostlarımızla, arkadaşlarımızla toplandık." dedi.

Anne Fatma Ayçiçek de kızlarının hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de bedensel ve zihinsel engelli Ayşegül'ün gelinlik hayali gerçek oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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