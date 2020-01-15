Osmaniye'de doktoru darbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de doktoru darbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de doktoru darbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı

6 saat önce

Osmaniye'de hamile eşini götürdüğü hastanede kayıt nedeniyle tartıştığı doktoru darbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de doktoru darbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı, System.String[]

Osmaniye'de hamile eşini götürdüğü hastanede kayıt nedeniyle tartıştığı doktoru darbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Osmaniye Devlet Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökhan Gönen'i darbederek yaralanmasına yol açtığı ileri sürülen M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Rahatsızlanan iki aylık hamile eşini Osmaniye Devlet Hastanesi doğum servisine getiren M.B, hasta kaydı konusunda çıkan tartışmada, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gönen'i darbetmiş, doktorun şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı.

Gönen, kendisine yapılan ilk yardımın ardından, acil müdahale gereken hamile bir kadının sezaryen ameliyatına girmişti.

Osmaniye, Gönen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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