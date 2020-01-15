Osmaniye'de doktoru darp edip burnunu kıran saldırgan tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de doktoru darp edip burnunu kıran saldırgan tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de doktoru darp edip burnunu kıran saldırgan tutuklandı

7 saat önce

Osmaniye Devlet Hastanesinde, yakınını sezaryen ile doğum yaptıran doktorla tartışan ve darp edip burnunu kıran M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'de doktoru darp edip burnunu kıran saldırgan tutuklandı, System.String[]

Osmaniye Devlet Hastanesinde, yakınını sezaryen ile doğum yaptıran doktorla tartışan ve darp edip burnunu kıran M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 20.40 sularında Osmaniye Devlet Hastanesi Doğumhanesine gebelik ve kanama şikayetiyle başvuran kadın muayene edilerek acil şekilde sezaryenle doğuma alınması gerektiği teşhisi konuldu. Op.Dr. Gökhan Gönen kadının ameliyatına hazırlık yaparken hemşireler ise kadını hastaneye getiren yakını M.B.'ye giriş işlemlerini yapmasını söyledi. Ancak kadının kocası ameliyathaneye girmek istediğini ve doğumunda kadının yanında olmak istediğini belirtti. Dr. Gökhan Gönen ise, "Ameliyathane ve doğumhaneler mahrem yerdir, giremezsiniz. İçeride başka doğum yapacak kadınlar da var uygun olmaz" şeklinde bu talebi reddetti. Ancak kadının yakınları ve kocası ısrar edince Dr. Gökhan Gönen ile aralarında tartışma çıktı. Bu sırada yakınlarından M.B., önce doktorun yüzüne masada bulunan kalemliği attı, ardından da yumruklarla saldırdı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle M.B. sakinleştirildi. Hastanede beyaz kod ilan edilip durum polise bildirildi. Hastaneye gelen polis ekipleri M.B.'yi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Yüzü kanlar içinde kalan Dr. Gökhan Gönen'in ise yapılan ilk muayenesinde burnunun kırıldığı anlaşıldı. Burnu kırılan ve kanayan Dr. Gökhan Gönen, buna rağmen burnunu kıran şahsın yakınının ameliyatına girerek sezaryen ile doğumu gerçekleştirdi. Ameliyatın ardından ise aynı hastanede Kulak Burun Boğaz Bölümüne giderek tedavisine başladı. Olayın ardından gözaltına alınan M.B. ise Osmaniye Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Osmaniye, Gönen, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:56 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • karabüklü: Aslan yürekli doktor.... senin yaptığın insanlığı yapmak her babayiğidin harcı değil..iyi ki varsınız... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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