Osmaniye'de doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı (3) - Son Dakika

Osmaniye'de doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı (3)

6 saat önce

SAĞLIK BAKANI KOCA: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIMOsmaniye'de kendisine saldırıp, yaralayan M.B.'nin eşine başrılı bir doğum gerçekleştiren Op. Dr. Gökhan Gönen'i telefonla arayan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Osmaniye'de doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı (3), System.String[]

SAĞLIK BAKANI KOCA: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Osmaniye'de kendisine saldırıp, yaralayan M.B.'nin eşine başrılı bir doğum gerçekleştiren Op. Dr. Gökhan Gönen'i telefonla arayan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti. Twitter hasabından da paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Osmaniye'de hasta yakını tarafından saldırıya uğramasına rağmen kutsal mesleğinin gereğini yerine getirip doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Gökhan Gönen'i arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Saldırgan hakkında gerekli hukuki işlem yapılmıştır. Sürecin takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:15 Kaynak: DHA
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