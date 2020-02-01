Osmaniye'de dolandırıcılık iddiası - Son Dakika
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Osmaniye'de dolandırıcılık iddiası

7 saat önce

Osmaniye'de, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını iddia eden şahıs şikayette bulundu.

Osmaniye'de dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Osmaniye'de, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını iddia eden şahıs şikayette bulundu.

Düziçi ilçesi Gökçayır Köyü'nde yaşayan O.K. (39) jandarmaya başvurarak dolandırıldığını belirtti.

Kendisini polis olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına 15 bin 700 lira yatırdığını savunan O.K'nin şikayeti üzerine jandarma soruşturma başlattı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:28 Kaynak: AA
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