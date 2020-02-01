Osmaniye'de dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

Osmaniye'de dolandırıcılık iddiası
7 saat önce
Osmaniye'de, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını iddia eden şahıs şikayette bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:28 Kaynak: AA
Osmaniye'de, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını iddia eden şahıs şikayette bulundu.
Düziçi ilçesi Gökçayır Köyü'nde yaşayan O.K. (39) jandarmaya başvurarak dolandırıldığını belirtti.
Kendisini polis olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına 15 bin 700 lira yatırdığını savunan O.K'nin şikayeti üzerine jandarma soruşturma başlattı.
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