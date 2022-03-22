Osmaniye'de dorsesinde kaçak sigara bulunan tırın şoförü gözaltına alındı - Son Dakika
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Osmaniye'de dorsesinde kaçak sigara bulunan tırın şoförü gözaltına alındı

22.03.2022 09:18
Osmaniye'de dorsesinde kaçak sigara bulunan tırın şoförü gözaltına alındı

Osmaniye'de, dorsesinde 19 bin 610 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen tırın şoförü gözaltına alındı.

Osmaniye'de, dorsesinde 19 bin 610 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen tırın şoförü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sevkiyatın yapılacağı tırı kontrol noktasında durduran ekipler, dorsede yüklü çöp dolu çuvalların arasına gizlenmiş 19 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Osmaniye, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de dorsesinde kaçak sigara bulunan tırın şoförü gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de dorsesinde kaçak sigara bulunan tırın şoförü gözaltına alındı - Son Dakika
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