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Osmaniye'de dorsesinde yangın çıkan tırda maddi hasar oluştu - Son Dakika

Osmaniye'de dorsesinde yangın çıkan tırda maddi hasar oluştu

17.02.2022 10:28
Osmaniye'de dorsesinde yangın çıkan tırda maddi hasar oluştu

Osmaniye'de seyir halindeyken dorsesi yanan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'de seyir halindeyken dorsesi yanan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün adı öğrenilemeyen tırın dorse kısmında, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu (TAG) Şekerdere mevkiinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yük taşımadığı öğrenilen tırda yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

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Osmaniye, İtfaiye, Tarsus, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de dorsesinde yangın çıkan tırda maddi hasar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de dorsesinde yangın çıkan tırda maddi hasar oluştu - Son Dakika
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