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Osmaniye'de "Durakta Matematik" projesi

1 saat önce

Osmaniye'de matematiğin insanlara aşılanmasına ve sevdirilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "Durakta Matematik" projesi hayata geçirildi.

Osmaniye'de

Osmaniye'de matematiğin insanlara aşılanmasına ve sevdirilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "Durakta Matematik" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, kentteki otobüs duraklarına herkesin kolayca öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Devlet Bahçeli Meydanı dolmuş durağında düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, Karacaoğlan Ortaokulu Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip tarafından geliştirilen projenin ülke genelinde uygulanmaya başlandığını belirtti.


Projenin öğrencilerin matematiğe karşı korkularını yenmeleri adına önemli olduğunu ifade eden Albak, "Proje, çeşitli yöntemlerle matematiği sevdiren, matematiğin korku olmasını ortadan kaldıran önemli bir projedir. Matematiğin korkulacak bir şey olmaktan çıkartıp, hayatın ta kendisi olduğunu öğreten bir projedir. Her tarafta matematiğin öğrenilebileceğini ve ilgiyle dinlenebileceğini anlatan yenilikçi bir yaklaşımdır. Osmaniye'de de bu projeye başladık. 'Durakta matematik' projesi 81 ilimizde 164 öğretmenimizle birlikte yürütülmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer de, ilk etapta kent merkezinde 5 durakta bu projenin başlatıldığını ve ilerleyen günlerde tüm duraklarda uygulanacağını söyledi.

Proje sorumlusu ilkokul öğretmeni Mehmet Karip de projeni tüm illerde uygulanmakta olduğunu ve büyük destek gördüğünü kaydetti.

Osmaniye, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:46 Kaynak: AA
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