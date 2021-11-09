Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde 1-7 Kasım arasında bir dizi operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 2,38 gram esrar, 25 uyuşturucu hap 105,46 gram metamfetamin, 117,37 gram eroin, 2,02 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.