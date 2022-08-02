Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 25 Haziran 1 Ağustos tarihleri arasında 9 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 13 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Narkotik, Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama - Son Dakika

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