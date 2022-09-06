Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 7 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 7 tutuklama

06.09.2022 08:44
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 7 tutuklama

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 29 Ağustos 5 Eylül tarihleri arasında 24 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 383.73 gram bonzai, 187.34 gram metamfetamin, 1.819 gram esrar, 3.72 gram eroin, sentetik ecza haplar, 11 kök Hint keneviri, 2 adet hassas terazi ile 3 bin 25 lira nakit para ele geçirildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 7 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 7 tutuklama - Son Dakika
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