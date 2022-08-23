Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 5 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 5 tutuklama

23.08.2022 08:57
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 5 tutuklama

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 34 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 34 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 15-22 Ağustos tarihleri arasında 33 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 13 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 308 gram bonzai, 289,57 gram metamfetamin, 226,04 gram eroin, 209,52 gram esrar, 52,98 gram toz esrar, 10 kök hint keneviri, 134,44 gram Hint keneviri tohumu, 57 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi ile 19 bin 800 lira nakit para ele geçirildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Narkotik, Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 5 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 5 tutuklama - Son Dakika
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