İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ekipler, kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

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