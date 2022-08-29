Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı

29.08.2022 15:35
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ekipler, kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerdeki aramada, 1 kilo 202 gram skunk, 12,71 gram metamfetamin, 64,54 gram eroin, 9 gram esrar ve 51 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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