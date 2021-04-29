Uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan otomobilin bagajında 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında U.C.C. nin kullandığı otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği Pars ile yapılan aramada, aracın yedek lastik boşluğuna gizlenmiş 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.C.C. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.
Kaynak: AA
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