Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 dinamit lokumu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 dinamit lokumu ele geçirildi - Son Dakika

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 dinamit lokumu ele geçirildi

6 saat önce

Osmaniye'de bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile 3 dinamit lokumu ele geçirildi.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 dinamit lokumu ele geçirildi, System.String[]

Osmaniye'de bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile 3 dinamit lokumu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine N.K'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evin odunluğunda 20,1 gram sentetik uyuşturucu, 48,7 gram eroin, 193,8 gram esrar, 122 uyuşturucu hap, bir tabanca ve 37 mermi, bir av tüfeği ile 3 dinamit lokumu ele geçirildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:44 Kaynak: AA
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