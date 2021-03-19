Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda 70 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 13 fişek ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

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