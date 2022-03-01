Osmaniye'de "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur" uygulaması - Son Dakika
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Osmaniye'de "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur" uygulaması

01.03.2022 14:11
Osmaniye'de "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur" uygulaması

Osmaniye'de "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur" uygulaması kapsamında yaklaşık 800 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi.

Osmaniye'de "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur" uygulaması kapsamında yaklaşık 800 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur" 20 noktada uygulaması yapıldı. 100 polisin katılımıyla yapılan uygulamada yaklaşık 800 yabancı uyruklu şahsın sorgulaması yapıldı.

Osmaniye genelinde yabancı uyruklu şahıslarla etkin mücadele edilebilmesi için zaman zaman "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur" uygulamasına devam edileceği belirtildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur uygulaması
Osmaniye'de Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur uygulaması

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Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Göçmen, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulaması - Son Dakika


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