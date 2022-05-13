OSMANİYE'DE DÜZENSİZ GÖÇMEN UYGULAMASI - Son Dakika
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OSMANİYE'DE DÜZENSİZ GÖÇMEN UYGULAMASI

13.05.2022 14:13

OSMANİYE'de, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı.

OSMANİYE'de, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı. Denetimlerde 756 yabancı uyruklu sorgulanırken, 2 kişi sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yapıldı. Yabancıların kalabileceği metruk binalar, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, otogar çevresi, toplu taşıma durakları gibi çok sayıda noktalarda gerçekleştirilen denetimlere 27 ekip, 140 personel katıldı. Uygulamada 756 Suriye uyruklu kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Araştırmada 'hayvan hırsızlığı ve kaçakçılık kanununa muhalefet' suçundan cezaevinden tahliye olan Suriye uyruklu 2 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki idari işlemlerinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi.

OSMANİYE'DE DÜZENSİZ GÖÇMEN UYGULAMASI
OSMANİYE'DE DÜZENSİZ GÖÇMEN UYGULAMASI
OSMANİYE'DE DÜZENSİZ GÖÇMEN UYGULAMASI
OSMANİYE'DE DÜZENSİZ GÖÇMEN UYGULAMASI

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Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Göçmen, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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