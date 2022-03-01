Osmaniye'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı - Son Dakika

Osmaniye'de düzensiz göçmenlere yönelik kent genelinde yapılan uygulamada 800 yabancı uyruklu kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele kapsamında şehirlerarası otobüs terminali, uygulama noktaları, tren garı gibi bölgelerde kimlik kontrolü yapıldı.

Açıklamada, 20 ekip ve 100 personelle yapılan uygulamada, 800 yabancı uyruklunun kimlik kontrolünün yapıldığı, kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi.