Osmaniye'de esrarını halen koruyan ebabil kuşu bulundu

Yusuf Türkmenoğlu adlı genç, spor yapmak için gittiği spor salonunda spor aletlerinin altında kıpırdayan bir kuş gördü. Uçamayan kuşu eline alan genç kuşun farklı olduğunu düşünüp internetten araştırmaya başladı. Yusuf Türkmenoğlu internette yaptığı araştırmada bu kuşun ebabil kuşu olduğunu fark etti. Büyük bir şaşkınlık yaşayan genç, kuşu bir kutunun içine koyup beslemeye karar verdi.

HAVADA UÇARKEN UYUYORLAR

Bulduğu ebabil kuşu için bir kafes yaptıracağını ve besleyeceğini belirten Türkmenoğlu, "Ben BESYO öğrencisiyim. Spor yapmaya gittiğimde ebabil kuşu ile karşılaştım. Tabi önce farklı geldi, ebabil olduğunu bilmiyordum. Uçamıyordu da. Yaptığım araştırmada bu kuşlar ömürleri boyunca sadece bir kez yere inerlermiş. Havada uçarken uyuyorlarmış. İlginç geldi ve bundan sonra onu beslemeye karar verdim" dedi.

NADİR GÖRÜLEN BİR KUŞ TÜRÜ

Ebabil kuşları diğer kuşlardan farklı olarak tüm ömürlerini uçarak geçiriyor. Sadece üremek için yere konuyorlar ve bir daha havalanmıyorlar. Kendilerine has kanat yapısı uçarken aynı zamanda uyumalarını sağlıyor. Tam canlı türlerinden kaçtıkları için nadir görülüyorlar. Halk arasında ebabil kuşu görenlerin o yıl hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarına da inanılıyor.