Osmaniye'de eğitim yatırımları bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Osmaniye'de eğitim yatırımlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Fakıuşağı Ortaokulundaki toplantıda, kentte 65 okulun iyileştirme, yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kentte 4 yeni okulun daha eğitime açıldığını ifade eden Albak, 2021-2023 yıllı eğitim yatırımlarının 220 milyon lirayı bulduğunu belirtti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya da kentte yatırımların devam ettiğini kaydetti.