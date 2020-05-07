Osmaniye'de ejder meyvesi dikimi yapıldı - Son Dakika

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, tropikal meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında, ejder meyvesi (pitaya) fidanı dikimi yapıldı.



Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 1 dekar alanlık serada bin ejder meyvesi fidanı dikildiğini belirtti.



Proje değerinin 70 bin 300 lira olduğunu ve bunun 12 bin lirasının İl Özel İdaresince karşılandığını ifade eden Bulut, "Projenin İl Özel İdare dışındaki kalan maliyeti, üretici Ömer Faruk Uyutmaz tarafından karşılandı. Ülkemizin farklı bölgelerinde pitaya fidanı yetiştirilip başarılı sonuçlar alındı. Fidanları dikildikten 12 ay sonra ilk yıl 1 dekardan 1000-1500 meyve hasadı yapılıyor. Dikimin yapılmasından 24 ay sonra aynı yerden 4 bin civarında meyve hasadı yapılabiliyor. Bahçenin tam verime geçmesi için 36 ay beklemek gerekir. 3 yaşına gelmiş yetişmiş bir bahçeden 10 bin civarında meyve hasadı yapılır ve bundan sonraki yıllarda 10 bin ve 15 bin adet meyve arasında bir hasat yapılır. 2019 yılında pitaya meyvelerinin üretici satış adet fiyatı ise 10 lira civarında gerçekleşti." ifadelerini kullandı.