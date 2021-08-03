Son dakika haber: Osmaniye'de elektrikli bisiklet çalan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de elektrikli bisiklet çalan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de gece saatlerinde park halindeki elektrikli bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi 5513 Sokakta meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden elektrikli bisikleti çalan şahsın daha önceden 23 adet sabıkası bulunan D.A. olduğunu tespit eden ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından saklandığı adrese baskın yapan ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.