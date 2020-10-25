Osmaniye'de elini yıkamak isterken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.
Kümbet köyünde tarlada sulama yapan Serhat Sarıyıldırım (16), DSİ'ye ait sulama kanalında elini yıkamak isterken dengesini kaybederek suya düştü.
Olayı gören çevredeki bir kişi, akıntıya kapılan çocuğu sudan çıkardı, ardından 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıyıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Kaynak: AA
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