Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de "En Güzel" Güvercin Yarışması

Osmaniye'de "En Güzel" Güvercin Yarışması

1 saat önce

Osmaniye'de yapılan 14. Geleneksel Güvercin Festivali'nde 300 güvercin, kendi türlerinde birinci olabilmek için yarıştı.

Osmaniye'de
Osmaniye'de yapılan 14. Geleneksel Güvercin Festivali'nde 300 güvercin, kendi türlerinde birinci olabilmek için yarıştı.

Osmaniye Güvercin Sevenler Derneğinde Cebelibereket Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalde, 20 cinsten 300 güvercin yer aldı.

Güvercinleri renk, güzellik ve uçma özelliklerine göre değerlendiren 20 kişilik jüri, en güzel güvercini seçerken zorlandı.

Festival Tertip Komitesi Başkanı Salih Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14. kez düzenlenen festivale çok sayıda güvercinseverin katıldığını söyledi.

Festivale Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve diğer birçok kentten kişilerin geldiğini dile getiren Gül, "Ülkemizin dört bir yanından gelen güvercinsever arkadaşlarımızı ağırlamaktan çok mutluyuz. Festival bizleri birbirimize yakınlaştırıyor. " dedi.

Gül, kuşların türlerine göre yarıştığını anlatarak, "Her kuş, örnek kuşa göre kıyaslanıyor ve puan veriliyor. Arkadaşlarımız da kendi kuşlarını en iyi modele göre kıyaslama şansı buluyor. Festivalimiz sayesinde hem güvercinlerimizin kalitesi hem de fiyatları artıyor. Festival güvercinsever kardeşlerimiz arasında bağı güçlendiriyor." diye konuştu.

Yarışma sonunda festivale Şanlıurfa'dan katılan Ahmet Şimşit, kara nakışlı, gök karanfilli, sarı alaca bağdadı, gök alaca bağdadı ve kırmızı alaca bağdadı cinsi güvercinleriyle elde ettiği birinciliklerle en fazla kategoride ilk sırada yer alarak festivalin şampiyonu oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:28 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Tertip Komitesi, Osmaniye, Güncel
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