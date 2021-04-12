Osmaniye'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi etkinlikleri - Son Dakika

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımı amacıyla açtığı stantta vatandaşlara bilgi verdi.

Bir alışveriş merkezinde açılan "Narkonokta" standında, vatandaşlara uyuşturucu ve uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı

Narkotik köpeği "Pars"ın da bulunduğu stantta görevli polisler, annelere çocuklarını uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan nasıl uzak tutacakları konusunda bilgilendirdi.