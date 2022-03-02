Osmaniye'de enerji kablolarını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de enerji kablolarını çalan şüpheli yakalandı

02.03.2022 11:37
Osmaniye'de enerji kablolarını çalan şüpheli yakalandı

Osmaniye'de Güneş Enerji Santralinden kablo çalan şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de Güneş Enerji Santralinden kablo çalan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Güneş Enerji Santralinden çalınan kablolarla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen JASAT ve Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipler kabloları çalan şahsı tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından adresi belirlenen hırsızlık şüphelisi kullandığı araçla yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çalınan kablolar sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

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İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Enerji, Güneş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de enerji kablolarını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de enerji kablolarını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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