Bakır, "Bakanlığımızın projemizi kabul etmesi ve belediyemizin engelli derneğimizin koordinasyonuyla vatandaşlarımıza akülerimizi teslim etmiş bulunuyoruz. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı ve sıhhatli güzel bir ömür diliyorum. Devletimiz her zaman dezavantajlı vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Vehbi Bakır, Derya Yanık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de engelli araçlarının aküleri yenilendi - Son Dakika

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