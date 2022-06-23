Osmaniye'de engelli araçlarının aküleri yenilendi - Son Dakika
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Osmaniye'de engelli araçlarının aküleri yenilendi

23.06.2022 12:37
Osmaniye'de engelli araçlarının aküleri yenilendi

Kadirli ilçesinde 24 engellinin kullandığı araçların aküleri yenilendi.

Kadirli ilçesinde 24 engellinin kullandığı araçların aküleri yenilendi.

Kaymakam Vehbi Bakır, dağıtım töreninde, akülerin alımında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın büyük desteğinin olduğunu söyledi.

Bakır, "Bakanlığımızın projemizi kabul etmesi ve belediyemizin engelli derneğimizin koordinasyonuyla vatandaşlarımıza akülerimizi teslim etmiş bulunuyoruz. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı ve sıhhatli güzel bir ömür diliyorum. Devletimiz her zaman dezavantajlı vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 24 engelliye, araçlarında kullanmaları amacıyla 48 yeni akü teslim edildi.

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Kaynak: AA

Vehbi Bakır, Derya Yanık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de engelli araçlarının aküleri yenilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de engelli araçlarının aküleri yenilendi - Son Dakika
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