Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Engelli Sporculara Tekerlekli Sandalye Desteği

Osmaniye'de Engelli Sporculara Tekerlekli Sandalye Desteği

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen tekerlekli sandalye Osmaniye'de iki engelli sporcuya teslim edildi.

Osmaniye'de Engelli Sporculara Tekerlekli Sandalye Desteği, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen tekerlekli sandalye Osmaniye'de iki engelli sporcuya teslim edildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, kurum binasında düzenlenen sandalye tesliminde yaptığı açıklamada, tekerlekli sandalyelerin sandalyelerin bedensel engelli sporcuların engel durumu ve branşın özelliği dikkate alınarak kişiye özel üretildiğini belirtti.

Tekerlekli sandalyelerin, engelli sporcuların sportif faaliyetlerini desteklemek için bakanlık tarafından gönderildiğini ifade eden Loğoğlu, "Kişiye özel üretilen tekerlekli sandalyelerimizi 7 Ocak Bedensel Engeliler basketbol takımı oyuncusu Kerim Küçük ile Düziçi Bedensel Engeliler Basketbol takımı oyuncusu Muhammet Uçar'a teslim ettik. Bakanlığımızın engelli sporcularımıza desteği ülke genelinde devam etmektedir. Sandalyelerin sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Bölgesel ligde mücadele eden 7 Ocak Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının sporcusu Kerim Küçük, yetkililere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:19 Kaynak: AA

Osmaniye, Spor
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