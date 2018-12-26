Osmaniye'de Engelli Sporculara Tekerlekli Sandalye Desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen tekerlekli sandalye Osmaniye
'de iki engelli sporcuya teslim edildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, kurum binasında düzenlenen sandalye tesliminde yaptığı açıklamada, tekerlekli sandalyelerin sandalyelerin bedensel engelli sporcuların engel durumu ve branşın özelliği dikkate alınarak kişiye özel üretildiğini belirtti.
Tekerlekli sandalyelerin, engelli sporcuların sportif faaliyetlerini desteklemek için bakanlık tarafından gönderildiğini ifade eden Loğoğlu, "Kişiye özel üretilen tekerlekli sandalyelerimizi 7 Ocak Bedensel Engeliler basketbol
takımı oyuncusu Kerim Küçük ile Düziçi
Bedensel Engeliler Basketbol takımı oyuncusu Muhammet Uçar'a teslim ettik. Bakanlığımızın engelli sporcularımıza desteği ülke genelinde devam etmektedir. Sandalyelerin sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Bölgesel ligde mücadele eden 7 Ocak Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının sporcusu Kerim Küçük, yetkililere teşekkür etti.