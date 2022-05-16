Son dakika haberleri | Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı

16.05.2022 19:53

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'de askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Osmaniye'de askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında 38 engelli genç için yemin töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali Erdinç Yılmaz, engelli gençlerin kahraman komandolar olduğunu söyledi.

Bir gün dahi olsa vatan görevlerini yerine getiren gençleri canı yürekten kutladığını ifade eden Yılmaz, "Engelli kardeşlerimizle oluğumuz için çok mutluyuz. Böyle güzel bir ortamı hazırlayan Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu vesile ile vatan için, bayrağımızı dalgalandırdıkları için ezanlarımızı susturmadıkları için şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Şehitlerimize Allah rahmet etsin. Engelli kardeşlerimizin terhisleri hayırlı olsun. Hayırlı tezkereler kahraman komandolar." ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Alay Komutanı Albay Zafer Tombul da, Jandarma Genel Komutanlığı'nın emirleri doğrultusunda engellilere yönelik temsili askerlik yemin töreni düzenlediklerini belirtti.

Refakatçi askerlerle askerlik yemini eden engelliler, daha sonra protokol üyelerinin elinden terhis belgelerini aldı.

Son dakika haberleri | Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı
Son dakika haberleri | Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı
Son dakika haberleri | Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı
Son dakika haberleri | Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı - Son Dakika


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