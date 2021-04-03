Osmaniye'de eniştesi tarafından tabancayla vurulan kişi öldü, zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti, polise teslim olan şüpheli tutuklandı.
Eniştesi Fevzi A. ile aralarında yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanan Güney Koç, kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Koç'un cenazesi hastane morguna gönderildi.
Polise teslim olan Fevzi A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Üzümlü Mahallesi'nde dün Güney Koç ile eniştesi Fevzi A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Güney Koç tabancayla ağır yaralanmış, Fevzi A. polise teslim olmuştu.
Kaynak: AA
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