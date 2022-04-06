Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 434 gram eroin ele geçirildi.
Motorize yunus timleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurmaya çalıştı.
Polislerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı.
Ekipler, kısa süren kovalamaca sonucu otomobili durdurup arama yaptı.
Araçta 434 gram eroin ele geçirildi, F.Ç. ve H.T. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç. tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de eroin bulunan araçtaki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika