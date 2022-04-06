Osmaniye'de eroin bulunan araçtaki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de eroin bulunan araçtaki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

06.04.2022 16:47
Osmaniye'de eroin bulunan araçtaki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 434 gram eroin ele geçirildi.

Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 434 gram eroin ele geçirildi.

Motorize yunus timleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurmaya çalıştı.

Polislerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı.

Ekipler, kısa süren kovalamaca sonucu otomobili durdurup arama yaptı.

Araçta 434 gram eroin ele geçirildi, F.Ç. ve H.T. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç. tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞAN OTOMOBİLDE EROİN ELE GEÇİRİLDİ POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞAN OTOMOBİLDE EROİN ELE GEÇİRİLDİ Osmaniye'de 434 gram eroin ele geçirildi Osmaniye'de 434 gram eroin ele geçirildi

Osmaniye, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de eroin bulunan araçtaki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de eroin bulunan araçtaki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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