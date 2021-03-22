Osmaniye'de eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi - Son Dakika

OSMANİYE'de 3 çocuk annesi Serpil F. (33), bir süredir ayrı yaşadıkları öne sürülen eşi Cemil F.'nin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cemil F. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. 12 yıllık evli olan 3 çocuk annesi Serpil F., bir süre önce geçimsizlik nedeniyle tartıştığı eşi Cemil F.'yi terk ederek kayınpederinin evine yerleşti. Barışmak istediğini belirten Cemil F., eşi ile konuşmak için babasının evine gitti. Burada görüşen çift, yeniden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil F., eline aldığı bıçakla eşi Serpil F.'yi yaraladı. Çağrılan ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Serpil F., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cemil F. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.