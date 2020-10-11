Osmaniye'de eski karısı ve onun kayınvalidesini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de eski karısı ve onun kayınvalidesini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, C.Ö. (36), Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine geldiği eski karısı L.U. (34) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.Ö, L.U. ve kadının şimdiki kayınvalidesi E.K'yi (50) bıçakla yaraladı.

Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan L.U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan C.Ö. ise polis ekiplerince yakalandı.