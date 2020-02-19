Osmaniye'de Eskrim birincileri belli oldu - Son Dakika
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Osmaniye'de Eskrim birincileri belli oldu

6 saat önce

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyet programında yer alan 'Eskrim' (Epe) Osmaniye İl Birinciliği ilk kez yapıldı.

Osmaniye'de Eskrim birincileri belli oldu, System.String[]

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyet programında yer alan 'Eskrim' (Epe) Osmaniye İl Birinciliği ilk kez yapıldı.


Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen küçükler ve yıldızlar kız - erkek kategorilerinde yapılan il şampiyonasına 10 sporcu katıldı.


Son derece çekişmeli geçen müsabakalara öğrenci ve veliler büyük ilgi gösterdi.


Yarışmada küçük kızlarda: Zeynep Boran birinci, Fatma Dindar ikinci, Özçelik Fatma Bilge Alın üçüncü, Umay Çiğşay dördüncü olurken Küçük erkeklerde; Mehmet Nuri Besnek birinci, Duran Efe Aksan ikinci oldu.


Yıldız Erkeklerde ise, Bayram Nişancı birinci, Ayberk Şanal ikinci, Arda Şanal üçüncü, İbrahim sevinç dördüncü oldu.


Küçükler ve yıldızlar kategorilerinde ilk ikiye giren sporcular Osmaniye ilini 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına temsil edecekler. - OSMANİYE

Osmaniye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
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