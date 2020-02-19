Osmaniye'de Eskrim İl Birinciliği Müsabakaları yapıldı

Okul sporları kapsamında düzenlenen Yıldızlar Eskrim İl Birinciliği Müsabakaları Osmaniye'de yapıldı.

Gençlik Merkezi Salonunda yapılan müsabakalar sonucunda kızlarda birinci Zeynep Boran, ikinci Fatma Dindar, Özçelik Fatma Bilge Alın, üçüncü Umay Çiğşay oldu.

Erkeklerde ise birinciliği Mehmet Nuri Besnek olurken ikinciliği Arda Şanal, üçüncülüğü İbrahim Sevinç elde etti.

Kategorilerinde birinci ve ikinci olan sporcuların 16-20 Mart 2020 tarihinde Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Osmaniye'yi temsil edeceği kaydedildi.