Osmaniye'de eskrim turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Osmaniye'de eskrim turnuvası düzenlendi

6 saat önce

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) alt yaşlar Epe Açık Eskrim Turnuvası Osmaniye'de düzenlendi.

Osmaniye'de eskrim turnuvası düzenlendi, System.String[]

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) alt yaşlar Epe Açık Eskrim Turnuvası Osmaniye'de düzenlendi.


Tosyalı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakalara Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Osmaniye'den 338 eskrimci katıldı.


Altı kategoride iki gün devam eden müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular madalya ve başarı sertifikaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve diğer katılımcılar tarafından verildi.

Osmaniye, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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