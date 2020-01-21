Osmaniye'de eskrim turnuvası düzenlendi

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) alt yaşlar Epe Açık Eskrim Turnuvası Osmaniye'de düzenlendi.



Tosyalı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakalara Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Osmaniye'den 338 eskrimci katıldı.



Altı kategoride iki gün devam eden müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular madalya ve başarı sertifikaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve diğer katılımcılar tarafından verildi.