Osmaniye'de esnafa Türk bayrağı dağıtıldı
7 saat önce
Kadirli ilçesinde, belediye tarafından Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla esnafa Atatürk baskılı Türk bayrağı dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:50 Kaynak: AA
Kadirli ilçesinde, belediye tarafından Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla esnafa Atatürk baskılı Türk bayrağı dağıtıldı.
Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün bıraktığı mirası, daha ileri götürme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.
Türk milleti yaşadığı sürece Atatürk'ün eserlerinin ve öğütlerinin var olacağını ifade eden Tarhan, Büyük Önder Atatürk'ü rahmetle andıklarını kaydetti.
Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki!