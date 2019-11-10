Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de esnafa Türk bayrağı dağıtıldı
Son Dakika Güncel Osmaniye'de esnafa Türk bayrağı dağıtıldı

Osmaniye'de esnafa Türk bayrağı dağıtıldı

7 saat önce

Kadirli ilçesinde, belediye tarafından Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla esnafa Atatürk baskılı Türk bayrağı dağıtıldı.

Osmaniye'de esnafa Türk bayrağı dağıtıldı, System.String[]

Kadirli ilçesinde, belediye tarafından Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla esnafa Atatürk baskılı Türk bayrağı dağıtıldı.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün bıraktığı mirası, daha ileri götürme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Türk milleti yaşadığı sürece Atatürk'ün eserlerinin ve öğütlerinin var olacağını ifade eden Tarhan, Büyük Önder Atatürk'ü rahmetle andıklarını kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:50 Kaynak: AA
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