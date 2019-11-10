Osmaniye'de esnafa Türk bayrağı dağıtıldı

Kadirli ilçesinde, belediye tarafından Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla esnafa Atatürk baskılı Türk bayrağı dağıtıldı.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün bıraktığı mirası, daha ileri götürme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Türk milleti yaşadığı sürece Atatürk'ün eserlerinin ve öğütlerinin var olacağını ifade eden Tarhan, Büyük Önder Atatürk'ü rahmetle andıklarını kaydetti.