Osmaniye'de esrar ele geçirilen taksideki 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Osmaniye'de 577 gram esrar ele geçirilen taksideki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

Taksinin durmasının ardından sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaya olarak ara sokaklara kaçtı. Araçta kalan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Takside yapılan aramada şoför koltuğunun altına gizlenmiş 577 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli polis merkezine götürüldü, kaçan 2 şüpheliyi bulmak için çalışma başlatıldı.