Osmaniye'de ev hanımları için voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de ev hanımları için voleybol turnuvası düzenlendi

25.03.2022 10:56
Osmaniye'de ev hanımları için voleybol turnuvası düzenlendi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ev hanımlarından oluşan takımlar, düzenlenen voleybol turnuvasında mücadele etti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ev hanımlarından oluşan takımlar, düzenlenen voleybol turnuvasında mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ev hanımları ile çalışan kadınlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amacıyla organize edilen Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası kapsamında Düziçi'nde müsabakalar düzenlendi.

Ev hanımlarından oluşan 8 takımın katıldığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan ve Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner tarafından kupa ve madalya verildi.

YORUMLAR
500
İscehisar'dan kısa kısa İscehisar'dan kısa kısa Filede heyecan sürüyor Filede heyecan sürüyor

Osmaniye, voleybol, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de ev hanımları için voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
10:05 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine hırsız girdi!
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
10:02 Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:06:54. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de ev hanımları için voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement