Osmaniye'de ev yangını: 1 ölü - Son Dakika
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Osmaniye'de ev yangını: 1 ölü

02.04.2022 00:12
Osmaniye'de ev yangını: 1 ölü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kurtuluş mahallesi 218 sokakta bulunan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İçeri giren ekipler yanan evin içerisinde bir ceset ile karşılaştı. Yapılan kimlik tespitinde yangında olan kişinin evde yalnız yaşadığı öğrenilen 52 yaşındaki Murat Hınıslı'ya ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat Hınıslı'nın cesedi cenaze aracılığıyla otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili polisin yaptığı soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Osmaniye'de ev yangını: 1 ölü
Osmaniye'de ev yangını: 1 ölü

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Osmaniye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de ev yangını: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de ev yangını: 1 ölü - Son Dakika
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