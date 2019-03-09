Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Ev Yangını

Osmaniye'de Ev Yangını

46 dakika önce

Osmaniye merkez de bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Osmaniye merkez de bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yedi Ocak Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde Saime Özgüven'e ait olduğu öğrenilen evde saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm evi saran yangını gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine gelen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale gelirken evde kimsenin olmamasından dolayı herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Olayda maddi hasar meydana geldi. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:52 Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa
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