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Osmaniye'de ev yangını

51 dakika önce

Osmaniye'de ev yangınıOSMANİYE - Osmaniye'de bir apartmanın 3 katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de ev yangını

OSMANİYE - Osmaniye'de bir apartmanın 3 katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında, Osmaniye merkez Akyar Caddesinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve 112 ekipleri geldi. İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen bir vatandaşa 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de ev yangını

Osmaniye, İtfaiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
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